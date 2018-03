Rivigt, rockigt och ösigt i konserthuset

Vilken show, vilken kväll Peter “Va äre mä er” Johansson, Bruno Mitsogiannis och Matilda Grün bjöd på. En show som hade allt och lite till, tempo, sång/stämsång på hög nivå, en bra mix av musik, rock, ballader och en otroligt oslagbar och osinligt strömmande energi som smittade av sig. Att två killar och en tjej kan leverera så mycket musik och med sådan genrebredd, både instrumentalt och vokalt i två och en halv timme utan backup är få förunnat. Det kräver stor musikalitet och ett otroligt musikaliskt samarbete och detta utan att något i showen känns onödigt. Peter Johansson, Bruno Mitsogiannis och Matilda Grün har allt det som krävs för att leverera en rakt igenom underbar konsert.

Succé

Trion skapade succé på Youtube när de lade upp fyra akustiska covers med stämsång på bland annat Kentlåten “Utan dina andetag”, en helt underbar låt. Även de andra tre låtarna, bland annat “Fix it”, levererades klockrent. Given succé för trion var det utan tvekan igen under fredagskvällens konsert i Jönköpings konserthus. De här tre hittar hela tiden sätt att överraska sin publik. Och det tilltalar publiken som svarar med allsång så det står härliga till och överraskar och glädjer artisterna på scen. Artister som har en oändlig svada, men med mycket humor och spontanitet och allt utan att det blir för mycket.

Konserten känns ändå ganska avslappnad med endast de tre på scenen. Under namnet Unplugged baserar de konserten på akustiska gitarrer, dock icke unplugged som Bruno påpekade, till det en tung genomträngande bas som pumpar i låtarna i hjärttrakten med en stor dos improvisation.

Instrumentalister

Alla tre hoppar mellan olika instrument och visar hur breda de är i sitt musicerande, något som är ett måste om man ska gå långt och det har de här tre gjort och icke minst Peter och Bruno som två riktiga musikalstjärnor tillsammans i bland annat Rock of The Ages och Jersey Boys. Peter också som erkänd Queentolkare. Här levererar de ett helt knippe 50-60-tals ” She´s Got The Look”, tonar ut till publikens förtjusning” och Bruno bjuder på ett knippe Elvislåtar “In the Getto”, Thats Alright”, “Hound dog”, bara så där som ett plötsligt infall av musikalisk glädje och lek. De gillar vad de gör och det är därför de ger den där extra kicken till sig själva och publiken.

En kväll med musikalisk lekfullhet från scen med tre artister som levererar gång på gång tilltalande föreställningar. En kollega skrev att det är inte underligt det är mycket folk på deras konserter här i Östergötland det är ju deras fans. Jag skule vilja säga till den skribenten “Va äre mä re”, de har fans överallt och icke minst i Jönköping. Det var därför det var fullt i konsertsalen.