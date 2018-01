Hyllad humorgrupp intar Jönköping

– Jag vet inte riktigt hur det blev så här, vi är såklart vänner sedan tidigare och att det blev just vi som gav oss ut på turné första gången 2014 var kanske en tillfällighet och ett lyckokast men för oss var det självklart att det skulle funka, vi vet att vi har något helt annat att tillföra standupscenen, säger Ahmed och får det att låta som världens mest självklara sak.

– Vi är precis motsatsen mot komiker som Özz Nujen och Hasse Brontén. De rör inte upp några känslor eller är ”där för publiken”. Vi är mer där för att vi har något att säga, öppnar Branne Pavlovic och får medhåll av Ahmed Berhan då vi ses i källaren på puben Big Ben på söder i Stockholm där vi båda, ja eller vi alla tre, ska köra några minuter standup under kvällen. Jonatan Unge är på annat håll och Aron Flam är inte med i år. Varför?

Att SEMST – utläses Super Epic Mega Sweet Titans of Comedy – ger sig ut på en omfattande humorturné börjar bli något av en tradition i humorsverige. Med sin mörka och hårda humor gör gruppen nedslag i vår samtid med en frän och tuff attityd.

Humorgruppen SEMST är Ahmed Berhan, Jonatan Unge, Aron Flam och Branne Pavlovic. Eftersom det är valår har de valt att fokusera ännu mer på politiken och på turnéaffischen gestaltar de olika politiska ledare/diktatorer. De ser ut som ett mellanting mellan ett rockband eller och ett maffiagäng i någon film av Quentin Tarantino och de håller hårt på sin variant av stand up comedy.

-----

No more pages to load