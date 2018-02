Skrev ikoniska Jönköpingslåten – här är nästa skruvade projekt

– Jag har ett monotont jobb och hjärnan har inte så mycket att göra och då dyker det upp en massa texter i huvet och så sitter jag antingen hemma eller i replokalen och sätter melodi till. I replokalen spelar jag också in skivorna, säger Knegarn.

Knegarn har nu 15 egenproducerade skivor och den första kom 2002, det blir nästan en skiva per år.

