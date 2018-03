Stjärnan förbereder storslagen show – Jönköping blir testplats

Jonas Gardell ska ge sig ut med sin nya föreställning ”Jonas Gardell Show” under 2019. Men först vill han prova sina texter framför publik. I höst ger han sig därför ut på turné med en provföreställning på 90 minuter.

Författaren, komikern och artisten Jonas Gardell gör under året några få stand up-shower ute i landet där han testar nytt material. I vinter kommer han till Jönköping.

