Tomas Andersson Wij i nytt koncept – men det lyfter inte

Låtar: 1. Det finns ingen ensamhet 2. I en annan del av världen 3. Hej på dig döden 4. Tommy och hans mamma 5. Sturm und drang 6. Vissa dagar 7. Jag har simmat långt ut från land 8. Jag nådde aldrig riktigt fram till dig 9. Sanningen om dig 10. Mitt barnsliga leende 11. Sommaren 77 12. Landet vi föddes i 13. Snart kommer det en båt 14. Romantiken 15. Santa Monica 16. När solen färgar juninatten 17. So long 18. Hälsingland 19. Den dag jag vinner allt. 20. Nu dör en sjöman 21. Blues från Sverige 22. Vågor 23. Avsändare okänd. 24.Där får jag andas ut

TAW får stående ovationer av sin sjungande publik och ropas in och avslutar tillsammans med publiken “Där får jag andas ut”.

-----

No more pages to load