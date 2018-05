Det engelska popbandet Smokie har haft över 13 topp-20-placeringar på hitlistorna runt om i världen och sålt över 20 miljoner plattor. Bland deras mest kända låtar finns ”Living Next Door To Alice”, Needles And Pins” och ”Lay Back In The Arms Of Someone”.

Omfattande Sverigeturné

Våren 2019 ger sig gruppen ut på en stor Sverigeturné under namnet ”The Golden Hits Tour”. Premiären, i den tolv städer långa turnén, äger rum i Jönköping den 7 mars i Konserthuset.