Världsstjärnorna på väg till Jönköping i kväll: “En sjukt jävla fet fest”

Rebecca Scheja och Fiona FitzPatrick är en självklar del av Sveriges musikscen. Duon träffades på en fest år 2007 och klickade direkt. Sedan dess har de turnerat världen över under artistnamnet Rebecca& Fiona och spelat på festivaler som Tomorrowland och Coachella. Efter att ha brutit upp från giganten Universal har de nyligen släppt singlarna ”Need You” och ”Fool’s Gold”, vilka de beskriver som en perfekt brygga mellan klubbmusiken de alltid har gjort och kommande albumet “Art of being a girl”.

–Vi har jobbat på ett album tillsammans med en producent som heter Nibla, som är ifrån Göteborg. Vi har gjort väldigt mycket musik de senaste två åren som vi inte släppte på de här Major bolagen vi var signade på. Det är verkligen musik som representerar oss, texter och saker som har hänt under den tiden kan man säga och under vår process att bryta oss fria från en väldigt mansdominerad bransch, där vi inte har fått kreativ frihet. Alla låtar och texter representerar oss väldigt bra. Sen hittade vi vår ”perfekt match” i Nibla. Vi har en gemensam kärlek för “2008 elektro house pop”- låtar, så det är liksom det soundet, berättar Scheja.

–Vi kommer att släppa musik hela våren och sommaren och sen kommer resterande delen av albumet i augusti. Det kommer inte att vara en tyst minut från oss framöver, fortsätter Scheja.

Aktivt samarbete och eget skivbolag

”Art of being a girl” släpps i samverkan mellan det oberoende skivbolaget Stereo Stereo och Rebecca& Fionas eget skivbolag Big Romantic Music, vilket fokuserar på att lyfta och främja kvinnor. Duon försöker i så stor mån som möjligt att arbeta med just kvinnliga producenter och låtskrivare. I nuläget är det deras egna musik som är fokus för Big Romantic Music, men tanken är att skivbolaget ska utvecklas till att omfatta närmre samarbete med andra kvinnliga artister.

Rebecca & Fiona har på många sätt varit en bidragande faktor till att tjejer får ta större plats inom Sveriges musikbransch. När dokumentärserien ”Rebecca & Fiona” släpptes på SVT Play år 2010, fanns det inte riktigt att tjejer skulle stå bakom ett mixerbord och spela Deep House, eller producera egna låtar. Sedan dess har det kommit fram flera kvinnliga DJs, men på många plan är musikbranschen fortfarande väldigt mansdominerad.

– Det handlar om att killar måste backa och släppa in kvinnor i sina manssammanhang. Det finns fortfarande väldigt många tätt slutna cirklar, där det bara är män som aldrig har reflekterat över det faktum att de inte har en tjej i sitt sammanhang. Det har jag pratat med många killar om, att de inte har fattat. De måste bjuda in kvinnor och skapa en bekvämare miljö och vi tjejer måste aktivt samarbeta. Vi har gjort några kvinnoseparatistiska låtskrivarträffar nu och det har gett sjukt mycket resultat, samarbeten och grupper. De går väldigt fort så fort man börjar samarbeta. Det är ett manligt koncept på framgång som vi behöver adaptera bara, menar FitzPatrick.

Vad är era bästa tips till andra som vill lyckas i musikbranschen?

– Våga tro på din absolut egna naturliga instinkt och magkänsla. Hitta andra bra tjejer som du kan samarbeta med, säger Scheja.

Influenser och stil

Duons första singel ”Luminary Ones” gavs ut år 2010. Sedan dess har Rebecca& Fiona släppt en hel del musik med olika sounds och influenser. De vill inte definiera sin musik utifrån någon speciell genre, utan gör det som faller dem i smaken.

– Vi har aldrig bestämt vad vi ska göra för musik. I och med att vi gillar så mycket olik musik, både gammal, pop och elektronisk. Jag tror att vi har fått vara väldigt fria i den processen och bara gjort det vi tycker är fett. Det är ”The way to go” egentligen. Genrer går in och ut ur mode och det är svårt att bara göra elektronisk musik, för det är inte bara det du vill lyssna på hemma till exempel. Vi gör den musiken vi tycker är fet bara, berättar Scheja.

Rebecca & Fiona är för många känd som en politisk och frispråkig duo.

– Vi är ju DJ, producenter och artister. Men vi tycker att alla människor har ett ansvar att tänka och agera politiskt. Det är ingenting man kan frånsäga sig, utan det är din samhälleliga plikt att vara en medmänniska, säger FitzPatrick.

Det känns som kläder, hår och smink är en del av Rebecca& Fionas identitet, är det en form av lekfullt konstnärligt uttryck eller alterego?

– Alltså, det är så tråkigt med killar i svarta t-shirts. Man får ta ansvar om man är artist och vara lite glammig liksom, menar FitzPatrick.

– Vår stil har blivit som alla ser ut. Så nu är det tråkigt. Nu var vi på Myrorna och då köpte vi allt det fulaste som fanns. Så kallar vi det för den ”fula stilen”. Det är så svårt när alla har Adidas byxor och Bomberjacka och bara follow på sin plats. Vi tycker bara att det är viktigt att ta vara på sig själv, må bra och känna sig fin, för då blir man fin. Det är väldigt mycket en inställning, inte att vi är slavar för utseendet. Man måste äga det, det får inte vara något man mår dåligt och känner press över, utan tvärtom, fortsätter FitzPatrick.

Spelning på Sliver

Duon inleder sin sommar med spelningar i Colombia och på Ibiza. Sen väntar diverse festivaler runt om i Sverige, tittande på Fotbolls-VM och släpp av skivan “Art of being a girl” för Rebecca& Fiona. Men först intar de 25 dagarsfesten på Sliver måndagen den 21 maj. Vad vi kan förvänta oss?

– Bara en sjukt jävla fet fest faktiskt. Mycket nice house!, menar Scheja.