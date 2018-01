Sponsrad artikel. 3 matematiskt baserade spel för mental utmaning

Blackjack Blackjack är verkligen utmanande och prövande för ditt mattesinne då spelet i allra högsta grad är matematiskt kopplat. I alla fall om du vill göra bra ifrån dig. Som grundläggande poäng med blackjack så skall du som spelare (och dealern) komma upp i ett värde av 21. Här handlar allt om sannolikhet och det finns ett optimalt sätt att agera på, i alla olika tänkbara lägen. Det finns en matematiskt utarbetad strategitabell som visar just hur du, matematiskt sett, borde agera. Dock betyder inte det att du alltid kommer att vinna.Vare sig du utgår från denna tabell eller inte, måste du ständigt räkna på din summa av kort på hand, i förhållande till 21 samtidigt som du borde ha en uppfattning om dealerns sannolikhet att kunna nå 21. Lite som ett långdistanslopp för hjärnan – men wow vilken känsla!

-----

No more pages to load