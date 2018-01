Allt fler tåg kommer i tid

För att ett tåg ska anses ha ankommit i tid måste det ha nått sin slutdestination inom fem minuter efter den ankomsttid som anges i tidtabellen. I persontågsstatistiken ingår även de tåg som ställts in eller tillkommit senare än klockan 00.00, dagen innan avgång. I detta sammanhang räknas inställda tåg som försenade.

Enligt Granberg är ytterligare tågpunktlighet att vänta, då järnvägen under de kommande åren rustas upp, moderniseras och byggs ut.

− Tyvärr ser vi att genandet över järnvägen ökar. Konsekvensen är att vi varje dag av säkerhetsskäl måste stoppa eller sänka hastigheten för upp till 80 tåg, något som bara under 2017 kostade samhället 82 miljoner. Det är ett problem som är extra viktigt att prioritera, eftersom det inte bara handlar om punktlighet utan också om människors säkerhet och lokförarnas arbetsmiljö. Vi måste alla hjälpas åt att förhindra onödigt och livsfarligt spårspring, menar Ann-Sofi Granberg, chef på Trafikledning på Trafikverket och ordförande för branschsamarbetet TTT, i ett pressmeddelande.

Öppnandet av Citybanan i Stockholm 2017 har gjort sitt till för att förbättra statistiken. Men det fokuserade förbättringsarbetet längs Västra stambanan (Stockholm–Göteborg), Södra stambanan (Stockholm–Malmö), Stålpendeln (Hallsberg–Luleå) och Malmbanan (Luleå–Riksgränsen) har också bidragit till den ökade punktligheten. Just dessa sträckor utgör inte bara landets viktigaste transportstråk. De har även visat sig vara behäftade med järnvägsnätets mest sårbara punkter.

