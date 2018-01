Antalet konkurser ökade i länet 2017

UC har under hela 2017 rapporterat om den alarmerande negativa utvecklingen i hela landet och framförallt inom två stora branscher, byggbranschen och hotell- och restaurang. Aktiebolagskonkurserna i Jönköpings län ökade med 20 procent till totalt 153.

Företagskonkurserna ökade med 17 procent i Jönköpings län under 2017 och 3 procent i hela landet. Däremot minskade konkurserna med 16 procent under december månad enligt färsk statistik från UC.

