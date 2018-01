Äntligen – Nya Huskvarna stadshus ett fantastiskt hus och samlingspunkt

Under hela dagen förevisades huset med rundturer, konstnären Thomas Nordström berättade om sitt tredelade konstverk. Författarna Emma Hamberg och Theodor Kalifatides föreläste. Barnen sysselsattes i skapande med teknikinriktning och här kunde de också träffa på mumintrollet och Lilla My med flera. Daniel Håkansson på tekniska kontoret berättade om byggprojektet. Och i biblioteket finns också nu ett Alf Henriksonrum där fanns Birgit Carlstén och Leif Jansson redo att berätta om Alf Henrikson.

De första två timmarna på lördagen, då det efterlängtade nya stadshuset med social-, utbildnings-, kultur-och fritidsförvaltningar och stort ljust och fint bibliotek skulle invigas, strömmade drygt 700 personer in i huset vid Esplanadbron. Kulturkolans elever underhöll med musik i den stora ljusa foajén som är prydd med Thomas Nordströms tredelade konstverk och på vilken ena del fungerade som talarstol.

–Det har varit många och långa turer under många år, men nu står det här och det blev en verkligt luftig och ljus byggnad och den berikar icke minst infarten till staden.

Turerna, kommentarerna och överklagandena har varit många: “man kan väl inte bygga på en gammal soptipp”. Jo, det kan man och nu är det positiva tongångar: “vilket fint och ljust hus och vilken trevlig arbetsplats”. Det råder ingen tvekan om att besökarna invigningsdagen var imponerade och förtjusta i det nya huset. Bland alla de som kom fanns arkitekt Per Rudenstam.

Ann-Mari Nilsson var långt ifrån ensam om att invigningstala förvaltningscheferna Göran Isberg (utbildning) och Kalle Gudmundsson(social) och Mazar Alijewski (kultur- och fritid) talade. Göran Isberg var glad över att kunna erbjuda sina medarbetare en bra och trevlig arbetsplats och att verksamheterna i huset skulle bidra till kommunens utveckling in i framtiden.

-----

No more pages to load