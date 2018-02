Årsmöte hos Socialdemokrater för Tro och Solidaritet

Läsarnyhet. Socialdemokrater för Tro och Solidaritet inledde sitt årsmöte i tisdags kväll den 13/2 med information om ”Klimatsvaret”. Medverkade gjorde Per Bergström, Magnus Karlsson, Ellen Almers och Rickard Almers. De ställde frågan: Hur når vi enklast klimatmålen? Om vi frågar nationalekonomerna blir svaret: – Prissättning på koldioxidutsläpp – globalt. Klimatrörelsen är den snabbast växande rörelsen i världen.

