“Arvet” i Gränna – en segsliten historia med tjuvnyp

Bartejejer: Kicki, Nine, Katja och Annika

Medverkande: Hans-Erik Lugn, Marika Svensson, Göran”Musse”Lindgren, Per Carlgren, Ingrid Löf, Janne Moberg, RosMArie Danielsson, Vivianne Nöjd, Arvid Moberg.

I programmet står det att det skulle vara tre akter i år och att första akten skulle utspela sig i foajén före huvudföreställningen. Antingen kom undertecknad för sent trots att jag tyckte jag var där i god tid, eller så visades den akten för tidigt.

Här känns det som man försöker lätta upp det hela med kläder och lättklädda damer och väl påklädda herrar. Kanske var det lite premiärnerver som spökade, men det märkte undertecknad inte speciellt mycket av. Alla på scenen gjorde vad de kunde. Hans-Erik Lugn visade upp en annan sida och Göran “Musse” Lindgren, var med både andligen och stundligen. Men de båda bröderna Sven och Alvar kunde fått dra ett par låtar och till egen ukuleleorkester och förstärkt med Per Carlgren. Marika Carlsson och Ingrid Löf charmade publiken, liksom en lättklädd Vivianne Nöjdh. Och så pensionerade skepparen Janne Moberg som övertygar mer och mer och blir bekvämare i sina roller. Så fick vi också uppleva 12-årige Arvid som debuterade på scen som skådis och sångare och gjorde det på sätt som visar att Grännaborna inte behöver vara oroliga återväxten i Cabarevyföreningen är räddad.

Det som enligt min åsikt saknas är förts och främst ett högre tempo att man inte släppt fram det man har i bagaget, de utmärkta aktörer med humor och spelglädje i sig på ett vinnande sätt. Jag återkommer ständigt till att det cirkulerar för mycket runt den fisförnäma systern Henriette. Det blir som så ofta i såna här lustpel för många och för långa snackperioder. Sedan kan jag inte förstå varför Per Carlgren har placerats sittande på scenen drickandes öl. Det känns som man inte utnyttjat resurserna man har och tänkt att publiken vill ha roligt. Det saknas fart och fläkt här krävs ett uppskruvat tempo.

