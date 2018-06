Bland diamanter, guld och sportbilar – Thomas har många juveler

– Det var så fascinerande just för att det var så dyrt. Det var det roligaste jag någonsin gjort!

Det konstnärliga sinnet får han utlopp av i sitt yrke. Han poängterar dock att det är ett kommersiellt yrke. Man måste tänka både på lönsamhet och att ”få in sig själv”.

Just nu är det stora intresset att renovera bilar. Bland annat har han fixat en 61:a Triumph Spitfire. Anledningen är att han hade en sådan som ung, men blev av med den på ett väldigt tråkigt sätt.

Thomas Snarberg är ägare till Guldsmedjan Snarberg. Den tog han över efter sin far för över 40 år sedan.

Guld och diamanter är Thomas Snarbergs vardag. Han är guldsmed i Jönköping och har ärvt yrket efter din far, som ärvde det efter sin far.

