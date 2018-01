Carina vann 19 miljoner i guldregnet på Hovrättstorget

Svårt att ta in

Vi som fick bevittna detta kände oss nästan som vinnare även utan checkar, men inte så mycket att fötterna tinade. Vi gladde oss över de mer eller mindre chockade vinnarna av vilka många plötsligt blivit mångmiljonärer, men inte tagit in det ännu.

Guldet formligen yrde i luften på Hovrättstorget och över lyckliga Mullsjöbor när de chockade fick ta emot checkar med sju- och åttasiffriga belopp. Ingen av de som fick checkar kände någon kyla i den kalla luften, bara värme. Spänningen höll dem varma ända in i kaklet. Men vem skulle inte känna sig varm efter ett guldregn som gjorde att Mullsjö fick 19 nya miljonärer.

-----

