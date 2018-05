Casino utan konto 2018 – Spela casino utan konto & snabba uttag

Det finns inga tekniska svårigheter när du vill spela casino utan konto och registrering. Du behöver ett mobilt bankID alternativt att göra en insättning via Trustly. Den enda nackdelen är att man kan inte välja alternativa betalningsmetoder för att göra en insättning. Om du exempelvis brukar använda Skrill eller Neteller, så får man komma ihåg att dessa betalningsmetoder går inte att använda om du vill spela casino utan konto. Du kan spela casino utan konto via mobilen, datorn eller surfplattan och allt funkar genialt.

Innan vi går djupare in på vilka aktörer som finns på marknaden som erbjuder casinospel utan ett konto, ska vi snabbt gå igenom processen för hur det fungerar. Det Ninja Casino och andra casinon gjorde, kunde inte ha gjorts utan betalningsmetoden Trustly. Tillsammans lanserade man en metod som gjorde det möjligt att spela casino utan konto.

