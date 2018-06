Dagen efter fighten i Harrysgolfen på Skinnarbo – Gud va gött nu är det över för den här gången

I 27 graders värme och en het sol kämpade de ändå för att göra bra i från sig och gjorde så också. Och det var god stämning på och runt banan där sponsorer gjorde vad de kunde för att hålla spelarna i form och därmed också fånga deras uppmärksamhet med nya heta produkter. Holmgren hade lyckats få fram en sprillans ny modell av BMW, en modell man inte väntar sig hitta mitt inne i skogen, utan på snabba vägar. Ändå kändes den en del anpassad till miljö, den senaste BMW modell sport som laddhybrid, el och motor.

–En riktig läckerbit, tycket en av spelarna. Tog klubba och boll och gick fram för att göra Hole In One och vinna en annan BMW värd en halv miljon som Holmgren sponsrat med. Det var dock ingen som lyckades, men nära var det, men nära gillas inte som bekant. Det var inte bara golf utmed banan vid varje hål en ny sponsor som hittat på något att få spelarna at slappna av. Populärast var dock Tappra Barns kontroll med iskall citronlemonad med mynta, ja lite hjälp av värmen fick de, men det betalade sig. Dagen gav Tappra Barn 45 000 till barnen på Ryhov.

–Underbart, det värmer mig så skönt ända in i hjärteroten att de vi har här idag stöttar vårt projekt, det visar också på att de är nöjda med dagen. Nästa år toppar vi med en super tävling och det kommer att bli kamp om platserna, säger en nöjd Jon Espeset.

Resultat Mix Scramble: 1. Lag Olin Plattsättning, D Ullström, J Ohlin, N Torp, M Tedenby, 2. Lag John Deere: Johan Andersson, Torgny Pettersson, Mats Nyström, Joakim Haeggman, 3. Team Laine: Erika Karlsson, Anders Alstedt, Niklas Laine, My Löfqvist, 4. Lag Darius: Tobias Darius, Stefan Boström, Patrik Holst, Adam Sandström, 5. Lag Mora: Patrik Ross, Mikael Simmons, Peter Mattson, Calle Bergström, 6. Lag Glädje: Fredrik Bengtsson, Markus Lundh, Christian Lidström, Johan Laryd, 7. Lag Sonberg: Johan Sonberg, Linda Jonsson, Stefan Wiberg, Elisabeth Wiberg, 8. Hemmahallen: Ulf Danielsson, Dan Nilsson, Tobbe Karlsson, Anders Fransson, 9. Lag Knistad Herrgård: Jesper Wickman, Andreas Frodlund, Dan Persson, Christoffer Barath, 10. Lag Sandstjärna: Morgan Sandstjärna, Henrik Fransson, Victor Samuelsson, Tomas Backman, Sinclair, 11.Lag Wendels: Janne Hallgren, Joakim Thurnbull, Joel Ansorge, Christian Appelberg, 12.Lag Framtiden 2: Per Barth, Tobias Haster, Emil Jungåker, Anna Krantz, 13. Lag Crossfit Södra Vättern: Conny Boström, Mattias Westin, Erik Willhammar, Henrik Willhammar, 14. Lag Jon: Pelle Edberg, Greger Wanderfeldt, Jon Espeset, Helen Allvin, 15. Lag Larsson: Adam Bengtsson, Petter Nilsson, Julius Selle Larsson, Martin Pettersson, 16. Lag Callaway: Fredrik Brandt, Lars Aldskogius, Emil Rosberg, Rasmus Hilmersson, 17. Lag Lunkan: Thomas Lunkan Holmqvist, Peter Kindh, Krister Hagnevik, Erik Kautto, 18. Lag Misfits: Tommy Petersson, Nicklas Falk, Joaquin Zalazar, Fredrik Grennard

Medlemskap på The Fox Golf Club i Florida gick till Framtiden 2

Närmast hål: Fredrik Petersson

Long Drive: Emil Rosberg – Carina Pettersson

Pilkastning: Lag Snygg

Läs även: https://jkpgnews.se/nyheter/supergolf-pa-skinnarbo-nar-harrysgolfen-avgjordes-se-vart-bildspel-fran-fighten/