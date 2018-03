Dags att bestämma sig – här finns framtidsjobben!

På kort sikt, under det närmaste året, kommer jobben att fortsätta bli fler inom såväl privata och offentliga tjänster som inom bygg och industri. Det är egentligen bara inom jord- och skogsbruket samt i handeln, man bedömer att antalet jobb kommer att förbli oförändrat det kommande året.

Jönköpings arbetsmarknad är just nu så glödhet att den håller på att bli i det närmaste överhettad. Jobbtillväxten är så stark att tillväxten börjat hämmas av att man i de flesta branscher tycker det är svårt att rekrytera personal med rätt kompetens. Antalet arbetslösa med utbildning är helt enkelt för få, för att kunna mätta arbetsgivarnas hunger efter nyanställda.

