De kan vinna Årets unga ledande kvinna – se hela listan

Maja tog sig an sin första chefsroll som 26-åring och är en orädd och målinriktad ledare. Hon leder ett högpresterande team som bygger och utvecklar en helt ny högteknologisk fabrik på ett sätt som är unikt i Husqvarnas historia. Tidigare har hon som lagkapten i Hallby Handboll varit med och tagit laget till allsvenskan.

Emma tog sig, efter en mycket framgångsrik personvalskampanj, in i riksdagen för Miljöpartiet 2014. Inför valet 2018 är hon nr 1 på valsedeln i länet. Med en bakgrund som byggnadsingenjör är hon idag bostads- och idrottspolitisk talesperson för partiet och arbetar tillsammans med regeringen målinriktat för en mer hållbar bostadspolitik. Som duktig retoriker med driv och glimten i ögat fångar hon sin publik med tydliga och förståeliga budskap.

Alice har grundat bolaget Earth Bite Sweden som arbetar med att skapa en hållbar livsmedelsindustri genom att ta fram veganska och ekologiska produkter. Hon är ett framtidslöfte som redan har vunnit priset Årets blivande entreprenör på Entreprenörsgalan samt JIBS student of the year på Internationella handelshögskolan vid Jönköping University.

– I år är det rekordmånga partners som ställt sig bakom initiativet. Vi har dessutom märkt att fler nomineringar kommit in från organisationer och beslutsfattare som vi tidigare inte nått. I år har vi till exempel för första gången en ledare från kommunal verksamhet och för första gången en ledare inom politiken på listan, säger Ida Rydh, projektledare för Årets unga ledande kvinna.

