DEBATT: Stoppa vinstjakten i välfärden

Socialdemokraterna vill skapa ordning och reda i välfärden. För att bygga ett starkt samhälle måste vi säkerställa att skattemedel avsatta för välfärden används till att förbättra skolresultaten och ge våra äldre en trygg omsorg. Att pengarna går till barns utbildning, lärares och undersköterskors löner, till bättre arbetsmiljö, bättre elevhälsa och bättre tillvaro för brukarna inom äldreomsorgen – inte till obegränsade vinstuttag. Välfärdsutredningen visar att 4,7 miljarder kronor av medborgares skattepengar, avsedda för skola och omsorg, försvann iväg i övervinster under år 2015. Dessa 4,7 miljarder motsvarar kostanden för att anställa till exempel 9 500 förskolelärare, 7 500 undersköterskor eller 6 400 gymnasielärare.

