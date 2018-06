Demokratin är inget självspelande piano

Mycket av det som händer kan härledas till att föräldrar inte tar sitt ansvar att uppfostra sina barn till demokratiska samhällsmedborgare. Barnens stenkastning och föräldrarnas passivitet kan i värsta fall indirekt leda till mord/dråp/vållande till annans död. Detta kan inträffa om våra ”blåljus” inte kan utföra sitt arbete med att skydda samhällets medborgare. Polisen är mest utsatt då de försöker återta förlorad terräng. Man har försökt att tala med ungdomarna under många år utan att det skett någon förbättring. Dialog och kaffe har haft sin tid. Nu måste hårdhandskarna fram så stenkastarna förstår allvaret i sina brottsliga handlingar.

Stenkastning mot polis, räddningstjänst och ambulans. Taxibilar och affärer som utsätts för vandalisering. Brinnande bilar. Organiserad brottslighet. Islamister som bildar kalifat. TV team som blir bortmotade då de vill göra reportage. De små stegens tyranni har övergått till stora landvinningar för de kriminella. Så här ser det ut i många av våra svenska förorter. Det har gjort så under alltför lång tid. Människorna som bor här känner sig övergivna. Brotten kan betecknas som samhällsomstörtande verksamhet.

