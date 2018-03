Det skapades magi i Jönköping City

Teaterstickorna och Svenska kyrkan gav på Hovrättstorget smakprov ur föreställningen Josefs Drömrock på samma torg visade också Skådebanan en miniutställning utifrån delar av Maj-Gull Axelssons roman “Jag heter inte Miriam”. På söndagen var det lite lugnar trafik i city men de som deltog i Kulturhelgen var lika verksamma “En scen för alla” hade uppvisninig av känsla, rytm, dynamik och koordination under ledning av Mazen Gabroud.

Kurserna sker på helger och nästa kurs är den 14-15 april. Det här var bara två prov på vad man kan vara med om på Medborgarskolan. På andra sidan passagen hade Teaterstickornaöppen repetition på kommande förställningen av Djungelboken. Konstnärer hade också utställning här där de visade sina verk, bland annat Eric Reinert från Huskvarna. De var mycket folk som passade på att under lördagsshoppingen titta in i passagen, nyfikna på vad som pågick där. På John Bauer och i Lantmätargränd fanns en hel del utställningar att titta på och på Lantmätargränd var det aktiviteter för barn.

I Passagen vid Destinationen var det full aktivitet från tidig lördagsmorgon och långt in på eftermiddagen. Göran Calås från magiskt.nu visade upp lite magiska trix och berättade om återkommande träffar där man pratar trolleri och magi och lär sig nya trix i samarbete med Medborgarskolan och alla är välkomna.

-----

No more pages to load