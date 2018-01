Dramatisk ökning av 80-åringar i kommunen

En dramatisk ökning av antalet 80-åringar eller äldre fram till 2030 tvingar Jönköpings kommun att agera för hur man ska lösa ett kommande behov av 400 platser för dessa 80-åringar. I ett kommunalrådsyttrande har Andreas Sturesson(kd) lämnat in ett förslag till kommunfullmäktige där äldrenämnden ges i uppdrag att i samarbete med tekniska nämnden och stadsbyggnadsnämnden ta fram en handlingsplan hur man kan tillgodose det ökade behovet av äldreboenden fram till 2032. Handlingsplanen ska redovisas till kommunfullmäktige i februari 2019

