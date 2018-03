Ebba Bush Thor på Elmia: “Vi ska krossa spärrarna”

Kommun och landstingsdagarna avslutades med en val-kick off (lite passande) på isande kallt Hoppets torg. Där fick de församlade dock vänta en tjugo minuter extra i kylan, men stannade ändå kvar. Så kom då huvudpersonen Ebba Bush Thor och jubel utbröt och en del glömde säkerligen kylan av den värme Ebba spred med sitt och partiets välfärdslöfte.

Alla verkade vara särskilt inspirerade av vad de varit med om under de här dagarna. Här fanns 2:e vice ordförande Lars Adaktusson som menade att dagarna varit mycket lyckade på många sätt.

