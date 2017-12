Efter Strandbandets sista spelning – Fansen överens: “Sluta inte”

Strandbandet bildades på Öland för 20 år sedan, har genom åren gjort sig kända som det absoluta partybandet i staden, trots att de bara spelat 4-5 gånger per år. Och det är bandets lekfullhet som tagit publiken med storm och gjort dem så omtyckta. När de framträtt har det inte varit en vanlig spelning, det är en färgsprakande show från början till slut. Kanske är det deras få framträdanden och platserna de valt att fraträda på som skappa ett sug och frörväntan hos deras publik.

Vilket drag, vilka hyllningar, kramar och pussar det blev på Velvet på fredagen och långt in på småtimmarna. Strandbandet som gjort sig kända för sina spektakulära färgglada scenshower och leveranser av träffsäkra coverhits gjorde sin sista spelning under tumultartade och uppsluppet festliga och glada förhållande. Frågan många ställer sig: “Är det verkligen sista gången”?

