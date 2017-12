Emelie och Kristina tog sin första skrällseger i populär TV-tävling

Tuva tyckte det var kul att göra dockor som skulle bli artister i TV. Reklamen upplyste om att alla dockor som skickades in skulle få vara med och dansa i någon av de deltagande låtarna i Minimello. Dockorna fick namn av Tuva och hon skickade, med pappas hjälp, in Emeli och Kristina till SVT:s Barnkanal med adress Minimellon. Tuva var redan där spänd på vad som skulle hända och det blev en spänd väntan.

– Barnkanalen ville att barn skulle tillverka egna dockor och skicka in. Dockorna skulle vara med som artister eller i publiken. Tuva blev eld och lågor och ville så klart göra dockor. Och hon satte igång med tillverkning, ja hon fick så klart lite hjälp, säger pappa Niclas.

Det jublades, hoppades och dansades hemma hos familjen Bergkvist i Habo när finalen av Minimello 2017 avgjordes i direktsändning i TV. Den som hoppade och jublade mest var sexåriga Tuva. Det var Tuvas dockor Emelie och Kristina som var artister i vinnarlåten “Gör som jag vill” som sjöngs av Krista Siegfrieds i den absolut sista Minimellon. Titeln på låten passade in på Tuva, hon bestänmde själva tt hon ville göra dockor till Minimellon.

-----

No more pages to load