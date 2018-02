Facebook låg nere – efter okänt fel

Under torsdagsförmiddagen gick Facebook ned för användare över hela världen. Användarna kunde inte uppdatera sina flöden och möttes i stället av ett felmeddelande.

”Sorry, something went wrong. We’re working on it and we’ll get it fixed as soon as we can”, stod det att läsa på sajten.

För somliga gick det inte heller att använda appen Messenger. Även Instagram ska ha drabbats av störningarna, skriver Expressen.

Det är oklart vilken typ av fel det rörde sig om.

Strax efter klockan 12 började Facebook fungera normalt igen.