Fair Spins – online casinos nya taktik

Att marknadsföringen haft effekt är tydligt. Spel via internet ökar och 300 000 svenskar i åldrarna 18-79 år spelar om pengar “så gott som varje dag” <a href=” https://www.lotteriinspektionen.se/om-oss/statistik/statistiknytt/300000-spelar-om-pengar-sa-gott-som-varje-dag/ “>visar siffror från Lotteriinspektionen</a>. Förutom reklam från svenska aktörer har ett hundratal utländska online casinon dykt upp på nätet sedan 90-talet och marknadsfört sig effektivt. Något som försvårat för svenska spelare att hitta ett casino med schyssta villkor som erbjuder relevanta bonusar kombinerat med en positiv casinoupplevelse. Av den anledningen finns <a href=” https://www.nya-casinon.online/casino-bonus/ “>sajter som Nya-casinon.online som jämför, till exempel, casino bonusar</a> från svenska casinon, både etablerade och nya casinon online. Jämförelsesajter har också gjort att spelbolagen fått högre krav på sig att erbjuda bättre bonusar än konkurrenterna och i kölvattnet av detta har en ny sorts bonus sett dagens ljus – Fair Spins.

Reklamen har blivit ett sätt för online casinon att ständigt vara “top of mind” vilket leder till ökade intäkter i form av nya spelare och ett ökat spelande bland befintliga kunder. Förra året spenderade spelbolag över 5.5 miljarder kronor på spelreklam <a href=” https://www.lotteriinspektionen.se/om-oss/statistik/statistiknytt/Spelreklam-for-5_5-miljarder-2017/ “>visar statistik från Kantar Sifo</a>. Det är en ökning med 43 procent jämfört med året innan.

