Familj, musik och träning – Mr Friskis & Svettis stortrivs med sitt liv

Namn: Johan Thor Ålder: 51 Bor: I villa i Jönköping Familj: Fru och fyra barn Intressen: Jobbet är mitt intresse kan man säga. Men annat är musik. Jag spelar bastuba. Och så tränar jag triathlon. Ser på tv: Mycket! Det är mitt sätt att koppla av. Läser: Ljudböcker och då är det deckare. Gärna Roslund & Hellström. Oanad talang: Jag är en bra allsångsledare. Detta vet vi inte om dig som vi borde veta: Jag spelar Pokémon GO i telefonen, ganska så entusiastiskt!

– Detta är faktiskt ett bra tips för alla! Skriv in när du ska träna i din kalender, precis som vilket annat möte som helst. Eller förläng lunchen om du kan. Tänk på vad gott den smakar efter ett träningspass, säger han till mig innan vi skiljs åt.

Själv spelar han bastuba. Ett instrument som han älskar och som han ett tag reste runt med, genom brassbandet St:Olofs brasskvintett, under mitten av 90-talet.

Johan kom att trivas bra på högskolan och var under studietiden aktiv som, bland annat, kårordförande.

