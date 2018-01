Färre älgar och rådjur ska ge fler tallar i skogen

En utvärdering som nyligen gjordes av Projekt Mera Tall visar att arbetet redan burit frukt. Antalet tallplantor per betande klövvilt har ökat med hela 70 procent i de sydsvenska skogarna. Och den ökade kunskapen om sambandet mellan skog och vilt och den stigande tilltron till föryngring med tall den fört med sig inom skogsbruket, borgar också för fortsatt skogsföryngring med tall.

Snart är de vidsträckta granskogsplanteringarna i Jönköpings län ett minne blott. Det ska trakten jägare och skogsägare se till. Tillsammans arbetar de just nu för att skapa utrymme för mer tall i skogsplanteringarna.

