Festival som frestar och kittlar dina smaklökar – nu i Jönköping

Festivalens namn Choklad Lakrits och Delikatessfestival, gör att man först tar till sig det här med choklad och lakrits och förväntar sig en godisfestival. Men väl på plats blir man positivt överraskad. Här finns mycket riktigt choklad och godis i alla former och flera av våra lokala hantverkare, producenter och butiker fanns på plats tillsammans med andra från hela landet och smaker från hela världen.

