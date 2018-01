Galet nära magi på Harrys och ändå så långt ifrån

Kortlekar används flitigt, ett bowlingklot, rubiks kub, 500-lappar förstörs och försvinner och dyker långt senare upp på oväntat håll. Några i publiken bjuds fram och vara med i showen och skapa trolleri eller illusioner. Det som händer när Jimmy blir allt varmare i kläderna när plånboken börjar brinna oförklarligt är det en illusion, eller vad händer. Hur går det med sedlarna? Ja, de klarar sig. Erik som lånat ut 500 spänn blir orolig. Hur han får tillbaka den går jag inte in på, men var det samma sedel. Frågorna är många och får aldrig någon förklaring, men den finns där någonstans, men Jimmy visar det inte. Då skulle han snart inte ha något jobb, men det han visar upp är en show i hur man underhåller folk på ett otroligt bra och magiskt vis i en timme och du fattar ingenting trots närheten.

Jimmy har jobbat med detta i 25 år och har kommit så långt att han kan jobba med det på heltid, men det gäller att hela tiden ligga i framkant och hitta på nya nummer, nummer som ingen annan har. Nu har han tagit ett steg som är ganska ovanligt. Normalt är att vi upplever den här sortens underhållning på stora scener och på behörigt avstånd, men här sitter publiken bara någon meter ifrån Jimmy. Det ska visa sig att det är galet nära och Jimmy har varit lite orolig för detta, men han har lagt ner mycket tid på förberedelser och tränat in ett helt nytt koncept. Och tanken (ska det fungera) har funnits där.

Han gör en eldig entré i röd kavaj i ett avskärmat hörn på krogen Harrys nedre salong, Red. Det är här som Jimmy Svärdhagen ska släppa publiken nära in på livet och koppla ett nytt grepp. Endast 25 personer får plats och de sitter bara någon meter ifrån Jimmy. Redan här har magikern skapat en illusion hos sin publik där tanken planterats. “Nu ska vi nog se hur han bär sig åt när vi är så nära”.

-----

