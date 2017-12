Gänget som skapar underhållning år efter år

Vi är ett kompisgäng, som roat er från scenen på Grenna Kulturgård varje år sedan vår intresseförening startades 1989. Vi är på scen, Hans-Erik Lugn, Ingrid Löf, Göran Musse Lindgren, Per Carlgren, Marika Svensson, RoseMari Danielsson, Jan-Olof Moberg, Arvid Moberg, Viviann Nöjdh.

–Vi börjar inte repetera förrän på annandagen och då har vi inte så många dagar på oss att repetera in lustspelet på. Men det har funkat för det mesta, det kan vara några småmissar i premiären innan vi blir varma i kläderna, men det går oftast bra, vi känner varandra väl och det underlättar, säger Hans-Erik Lugn.

–Man ser någonting och får en idé, men ser kompisarna som spelar på scen och ser deras karaktärer och placerar in dem i roller till den lustspelsidé man får. Och så börjar det hela växa och Hans-Erik börjar jobba på manus. Men jag har också ångest ibland och jag får för mig att jag kan inte hitta på ett till, säger Ingrid.

I Gränna finns ett väl sammansvetsat gäng som i många år jobbat för att ge Grännabor underhållning på ett roande humoristiskt sätt och i skiftande former. Stommen i Grennacabarevyförening är utan tvekan äkta paret Hans-Erik Lugn och Ingrid Löf. I 28 år har de producerat revyer och lustspel, dock inte själva och nu är det dags igen.

-----

No more pages to load