Giftig komiker först ut på Harrys Comedy Club

Han tar upp förhållandet kvinnor och män. “Vi kan ju gifta om oss och ni kvinnor rasar ju på ett annat sätt. Redan inledningsvis är ett gäng tjejer igång och garvar och det ecscalerar under hela kvällen de garvar konstant åt allt han säger. Han skojar friskt med den skarpa, tyska mentaliteten och berättar att hans tre grabbar har tyska namn Valdemar, Otto och lille Frans. Och vilken bestämdhet det blir när han ropar in grabbarna från gården Valdemar, Otto, Franz, rausch, essen. Det drar ner garv och publiken är med 120 procent.

-----

No more pages to load