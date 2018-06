Gigantiska ödlor ger Munksjöbyggnad nytt liv

Det övergripande temat för det nya aktivitetshuset är natur och kultur. Konstutställningar, föreläsningar och ett så kallat cykelkök är några av de verksamheter som huset kommer att fyllas med under sommaren och flera år framöver.

Under helgen har många motionärer stannat till vid platsen och gjort tummen upp åt konstnärerna som arbetat i värmen.

– Just den här målningen var ganska enkel och gick ganska snabbt att göra. Jag hade ingen skiss utan målade från huvudet och testade mig fram.

– Musse Pigg är ett klassisk graffitimotiv som har funnits med länge. Det finns många graffitimålare som, liksom jag, inspireras av just serietidningar. Det är glatt och enkelt. Sedan ville jag att Musse Pigg skulle säga något i en pratbubbla. Men istället blev det en liten hälsning till vårt nutidssamhälle – att man skickar emojis istället för att prata, säger Egerbo och fortsätter:

Det blev sammanlagt tre ödlor. Dessa delar nu yta med bland annat ett stort porträtt av en man och Musse Pigg. Den sistnämnda karaktären är Victor Egerbos bidrag till projektet. Målningen är placerad högst upp på byggnadens gavel och syns därmed på långt håll. Enligt Egerbo är just husgaveln en klassisk plats för graffitikonstnärer att måla på.

När jag besökte Kvarteret Ödlan under tisdagen var fasaden näst intill färdig. Konstnärerna har haft fria händer när det gäller motiv och det enda önskemålet kommunen har haft är att det ska finnas med någon ödla, då det hänger ihop med husets namn.

Inför invigningen har man låtit sju lokala graffitikonstnärer, samtliga män inom åldersspannet 20–40 år, måla fasaden på huset. Projektet inledes i fredags och färdigställdes under nationaldagen.

Under våren har huset genomgått en renovering för att det ska uppfylla de krav som gäller för en offentlig plats och till helgen öppnar huset för verksamhet.

