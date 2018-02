Glädjen: Befolkningsboom i Jönköping

Till kommunen flyttade under 2017 7 341 personer, en ökning med 238 jämfört med året innan, samtidigt minksade utflyttningen med 149 personer till totalt 5 592 ut, det gav ett flyttnetto på 1 749 personer. Under året har det fötts 1 615 barn, vilket är 100 färre än under 2016 och det ger ett födelsenetto (födda minus döda) på plus 413. Antalet avlidna var fler under 2017 än föregående år, 1 202 under 2017, jämfört med 1 101 under 2016.

Medelåldern 40,3

Sverige har över 10 miljoner invånare, vilket innebär att drygt en procent av Sveriges befolkning bor i Jönköping som är landets tionde största kommun. Kommunen har en något yngre befolkning än riket som helhet. Medelåldern i Jönköping är 40,3 år, medan den i riket är 41,2 år. Andelen av Jönköpingsborna som är födda utomlands är 16,9 procent. För riket är motsvarande uppgift 18,5 procent.