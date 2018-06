Gör dig resklar – mycket ska hinnas med innan utlandssemestern

Att ha koll på sitt vaccinationsskydd är viktigt när man ska åka utomlands. Vilka smittsamma sjukdomar du behöver vaccinera dig mot varierar, beroende på vilket land du ska resa till, hur länge du ska stanna och vad du ska göra i landet du reser till. Tänk på att flera allvarliga sjukdomar kräver att du börjar vaccinera dig flera månader innan du ska resa. Vilka vaccinationer som kan vara aktuella i just ditt fall kan du hitta information om på 1177.se

Medicinerar du frekvent är det också viktigt att du kollar upp vad som gäller för införsel av just din medicin i det land du ska resa till. Mediciner som exempelvis klassas som narkotika, kräver ofta att man kan visa intyg på att man ordinerats preparatet av läkare. Förbered dig i god tid genom att kontakta din läkare, eller ett apotek, som kan utfärda ett sådant intyg åt dig.

Att ta med sig ett reseapotek kan också vara bra. Även här är det dock viktigt att du kollar upp vad som gäller för införsel av de mediciner du vill ha med dig, i det land du ska resa till.

Inför resan behöver du även se över ditt försäkringsskydd. I Norden, EU, EES och Schweiz är du, som svensk, berättigad till nödvändig vård till samma kostnad som de som bor i landet du vistas i. Men du måste kunna bevisa att du är försäkrad i Sverige. Det gör du genom att ta med dig ett så kallat EU-kort på resan – Europeiska sjukförsäkringskortet – som du innan resan kan beställa från Försäkringskassan.

EU-kortet gäller inte för resor utanför Norden, EU, EES och Schweiz. För sådana resor behöver du teckna en privat reseförsäkring. Börja med att kolla upp vilket reseskydd du redan har, i din hemförsäkring och komplettera eventuellt detta med en lämplig reseförsäkring, som passar både dig och landet du ska resa till. Tänk på att skydda dig ordentligt mot både sjukdom och olycksfall, då villkoren för sjukdom respektive olycksfall kan skilja sig ganska mycket från varandra i vissa försäkringar.

Ta även med en samling viktiga telefonnummer på resan. Hos många försäkringsbolag kan man få ett kort med telefonnummer som är viktiga att känna till, om man blir sjuk eller råkar ut för en olycka. Var även noga med att programmera in dina närmastes telefonnummer i din mobil och döpa kontakterna till ICE – in case of emergency. På så vis blir det lättare för sjukvårdspersonal och andra att kontakta dina anhöriga om du skulle bli sjuk eller råka ut för en olycka.

Genom att ringa +46 771-11 77 00 när du är utomlands, kan du få kontakt med sjukvårdsinformationen 1177 här hemma i Sverige. Du kan även få hjälp av det svenska konsulatet/ambassaden i det land du befinner dig i, om du skulle bli sjuk, utsatt för brott eller råka ut för en olycka medan du är ute och reser.

Nödnumret 112 gäller i hela EU. Men om du reser till länder utanför EU och EES behöver du i förväg ta reda på vilket nödnummer som gäller i landet du ska resa till.

Om du ska hyra bil utomlands, är det ofta bättre att boka hyrbilen redan innan resan, hemma i Sverige. På så vis får du bättre koll på vad bilens försäkring täcker.