Grym underhållare bjöd på selfies

När amerikanerna skickade iväg folk upp i rymden, då gick vi över till andra sidan på gatan i Sverige. I Al Pitchers sätt at se det blir det lite lustigt och ändå lustigare är i andras ögon museirondellens konstruktion, tycker Al och han är inte ensam. För en som inte känner till Sveriges historia kan en som besöker Jönköping förundras över vad statyn av Magnus Ladulås ska betyda. Al har den där förmågan att hitta och lyfta fram saker som en liten del i en bild kan bli roligt. Bara sättet han snackar på, där han i sin engelska lägger in svenska uttryck på sitt sätt, liksom dialogen med en del han hittar i publiken. Sedan nöjer han sig inte med mindre än att träffa och snacka med sin publik i teaterfoajén efter föreställningen. Ja, som sagt, det är ingen annan som kan roa och få oss att skratta i 90 minuter och han använder hela kroppen i sitt sätt att roa, Underbart.

Jkpg News recensent Hans Järeby rosar Al Pitcher som vårt lands bäste stå up komiker alla kategorier och ger betyget fem av fem möjliga.

