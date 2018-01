Guldregn: 175 miljoner delas ut i Jönköping: ”Jag blev chockad”

Under tisdagen överraskade Postkodlotteriets tv-team sex lyckliga vinnare i Mullsjö och en av dem var 28-årige George Nilsson. Hans kollegor hade lurat in honom i fikarummet på företaget Swedecote, där han arbetar, och det blev både tårar och jubel när tv-team, med utdelare Magdalena Graaf i spetsen, klev in i rummet vid elva-tiden.

– Du är en vinnare. Och vet du vad det bästa är? Grannyran har hamnat i stan, utbrast Graaf när hon kramade om George Nilsson.

Postkodlotteriet Snacka om glädjeyra! Se när Mullsjöbon George Nilsson tar emot ett guldkuvert på över en halv miljon kronor av Magdalena Graaf från Postkodlotteriet. Grattis! Publicerat av JKPG News den 9 januari 2018

På söndag kommer nämligen Postkodlotteriets största vinstpott någonsin att delas ut vid ett evenemang på Hovrättstorget i Jönköping. Alla lottköpare i det vinnande postnumret 565 31 får då dela på 58 miljoner kronor. TV4-profilen Rickard Sjöberg kommer att avslöja den vinnande postkoden, det vill säga vilka i postnumret som får dela på ytterligare drygt 116 miljoner kronor.

Det tidigare rekordet var på 172 miljoner kronor, men nu ska 175 miljoner delas ut till totalt 189 lottköpare i det vinnande postnumret.

“Jag blev chockad”



Dagens vinstutdelning blev ett smakprov och ur guldkuvertet drog Nilsson en check med vinstsumman 519 874 kronor.

– Det känns fantastiskt. Jag blev väldigt chockad när de klev in här, säger en skakig och uppenbart tagen vinnare till News.

Flera av Nilssons kollegor påpekade att han är en värdig vinnare efter ett år av tuffa besked bakom sig.

– Min 5-åriga son fick akut skelning. Jag upptäckte att något var fel i maj förra året när han gick in i dörrar. Vi åkte in till akuten och sedan dess har det varit många tuffa turer fram och tillbaka. Det är fortfarande inte bra, men det är bättre, berättar Nilsson.

För pengarna vill han resa tillsammans med sin familj.

– Ett hus i Spanien vore en dröm. Hockey är också ett stort intresse. Det är det vi sysslar med, säger Nilsson.

Hur ska du fira vinsten?

– Jag har inte hunnit planera det än, men det ska firas så fort jag kommer hem, säger Nilsson och fortsätter:

– Min fru trodde inte på mig när jag ringde och berättade.

Programmet sänds i TV4 fredag 19 januari klockan 19.30.