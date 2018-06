Guldregn i Jönköping – här är nya miljonärerna

Sambon var tvungen nypa sig i armen, men hade ändå svårt att fatta vad som hänt, så där på några sekunder. Den här dagen var Magdalena Graaf ensam vinstutdelare och fick nöjet att dela ut en miljon kronor till två vinnare en glad Chatrin Dånsjön som hade tänkt fira med en flaska skumpa på Piren. Men hade inte räknat med att vinna så mycket och hade därför bokat in en grillkväll. Kollegan Elisabeth Berglund hade däremot på känn att det skulle bli något stort. Hon fick rätt och plötsligt hade hon en miljonär till kompis.

Bente Carlsen var knappast ledsen för att hon in fick en miljon, hon hade många lotter och fick ganska bra utdelning, 384 620 kronor. Men det var inte nog. Hon fick också en ny bil, en Volvo V 90 värd nästan 400 000 kronor.

