Häftig sång- och dansupplevelse håller drömmar vid liv

Projektet inriktar sitt arbete mot skolungdomar och är ett helt unikt och framgångsrikt utbildningsprogram som startade i Sydafrika och Namibia 2005 och där 300 000 elever hittills har gått genom programmet. I dag finns 101 Star for Lifeskolor i Sydafrika och 20 i Namibia.

Triple and touchgrabbarna Ken Wennerholm och Göran Rudbo är sedan länge musikambassadörer i Star for Life. De jobbar både lokalt och globalt och har gjort Star for Life känt här hemma i Sverige genom återkommande konserter. Med sig har de alltid ungdomar från Sydafrika och någon eller några gästartister så även på tordagskvällen i Jönköpings konserthus då Shirley Clamp deltog. Här fanns också en stor maffig kör med 200 ungdomar från Rosenlundskolan, Attarpsskolan, Ljungarumskolan, Per Brahegymnasiet och så en stor vuxenkör i Badrumskören.

Man förväntade sig en fullsatt konsertlokal, men det kom inte fler än de kunde fylla halva lokalen. Lite synd att inte fler vill bidra till att stötta ett sånt här viktigt projekt. De som kom var desto mer entusiastiska och de på scenen var heltaggade och bjöd på en fantastisk show och ett viktigt budskap.

Blått ljus och rök över en mörk scen startar en film där man hör barn och ungdomar från Afrika och Sverige beskriva sina drömmar. Man rycks med och blir redan här berörd för det är just drömmar som Star for Life vill gjuta liv i med detta projekt som syftar till att ge ungdomar runt omkring i världen högre självkänsla, mod att drömma och tro på att drömmar kan besannas.

Så drar det musikaliska igång på ett sätt som får oss i publiken att haja till och snabbt förstå att det här som kommer bjudas får oss att fyllas av både glädje och tårfyllda ögon. Fyra ungdomar från Star Choire studsar in på scen, dansar och sjunger och tillsammans med Ken Wennerholm och den stora kören blir det en mäktig upplevelse. Bombastiska trummor ger känslan av Afrika och kören ger det hela en mäktig inramning.

Det blir många tillfällen den här kvällen som ger rysningar till exempelvis när Star Choire sjunger sången “Baba Wethu”. En sång om kampen för den svarta mannen som Nelson Mandela ofta sjöng, det känns i hela kroppen när de ensamma rösterna får sällskap av trummor och kören. Det är rent, ärligt och viktigt allt på en gång.

Thandiwe Mazubuko talar om viktiga saker omskillnader mellan hur vi lever, vilken standard vi har och vad som skiljer våra världar åt. Men hon talar även om vad som gör oss lika. Hon menar att alla barn och unga behöver vägledning, oavsett om de är rika eller fattiga, går barfota till skolan eller åker bil med pappa och spelar på sin telefon samtidigt. Alla behöver vägvisare och det är det som hela projektet handlar om. På ett härligt och avväpnande sätt får hon publiken engagerad. Hon sjunger också helt underbart icke minst i en känslosam och finstämd duett med Shirley Clamp.

Här sjungs låtar med klara budskap, “My dad gives me hope”, “Children of tomorrow”, “Friends for Life” låtar som får med sig publiken som under hela kvällen är med på noterna, inte bara för att många har egna barn i kören, utan också för det budskap och det jobb som Star For Life uträttar. En konsert som ger både glädje och något att tänka på.