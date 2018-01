Här är årets största matbluffar

”Guacamole står det stort på förpackningen, men den här produkten är mycket långt ifrån vad denna avokadobaserade röra brukar innehålla. Visserligen står det ‘style’, med betydligt mindre text under ordet, men man borde ändå kunna förvänta sig mer än ynka 0,7 procent avokadopulver i denna produkt. Största ingrediensen i denna dipp är istället vatten. Och den gröna färgen kommer förstås från färgämnen.”

