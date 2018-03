Här är barnfamiljernas favoritresmål

– Säga vad man vill om all inclusive, men bland barnfamiljerna är det ett koncept som i år verkar växa sig ännu starkare. Att resa med barn med helt olika önskemål om såväl maträtter som mattider kan vara en utmaning för även den mest rutinerade resenären. Det och att det är betydligt lättare att räkna ut en budget tror jag är de främsta framgångfaktorerna, säger Lina Eklund, PR-specialist hos Resia, i ett pressmeddelande.

Många längtar bort från snö och kyla och vill ha en solsäker semester. Bokningarna går för högtryck nu och högst upp på listan för barnfamiljer står resor till Mallorca med all inclusive. Hetast på Mallorca är Alcudia.

Svenska barnfamiljerna reser mycket och favoriten är Mallorca, gärna med all inclusive.

