Här är Kamprads hälsning från andra sidan

”Jag hoppas av allt mitt hjärta att ni vill ge samma generösa förtroende till sönerna Peter, Jonas och Mathias som ni under alla år har givit till mig. De har alla tre lovat att tillsammans med er föra vårt verk vidare i tjänst åt de många människorna. Hemmet är och förblir det centrala i varje människas liv.”

Kamprad var gift två gånger under sitt liv. Han skilde sig från sin första fru, Kerstin, 1961. De hade en adopterad dotter tillsammans. 1963 gifte han om sig, med Margaretha. De fick tre söner som alla kom att arbeta inom Ikea. Sönerna nämns i brevet:

”Så är min egen saga slut. Ett fantastisk liv, lite jobbigt ibland, men att under så många år ha fått vara tillsammans med världens bästa medarbetare överskuggar allt”, inleder han sitt avskedsbrev.

In i det sista var han delaktig i Ikea, de sista åren som senior rådgivare. I ett brev som hittats i hans hem delar han nu med sig av några sista goda råd till alla medarbetare på företaget.

