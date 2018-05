Här firas Torpas populäraste 100-åring

Lindströms blev snabbt ett populärt stamställe och det var självklart mycket som avhandlades över en kopp java. Sommaren 1922 satt som vanligt några grabbar på Lindströms och väckte idén att bilda en idrottsförening för söders ungdomar det blev Jönköpings Södra IF och föreningens första match blev en bandymatch på Vätterns is mot Huskvarna IF, numera är det fotboll i J-Södra. Det här vara bara en sak som växte fram på Lindströms fik och en bestående sådan, så här långt.

Lindströms är fortfarande ett populärt kondis och stammisar och särskilt inbjudna strömmade till för att gratulera nuvarande ägarna. För Micke Larsson har det blivit dagligt besök sedan sex år tillbaka för en förmiddagsfika med äkta frasig småfralla. Det har med åren blivit allt svårare och få en äkta frasig småfralla.

–Nu för tiden ska det vara nyttigare bröd, som exempelvis rågbulle, tycker Victoria Stenkula.

Småfrallan

Men det håller knappast Micke med om. Småfrallan har för Micke en speciell dragningskraft och har tillsammans med det anrika fiket en viss påverkan på valet av fik. Han är säkerligen inte ensam om det och inte är han heller ensam om att ha Lindströms som stamfik. Det är gott om gillare och de strömmade in för gratulera och fylla gratulationsbordet med grattis-gåvor.

Gästerna njöt av snittar, suchi och äpplemust från Johan Bergströms Lilla musteri i Bankeryd. Men självklart ville man också provsmaka 100-års-bakelsen, en citrusfrisk skapelse på mazarinbotten speciellt framtagen för den här dagen och kanske en blivande klassiker. Från Linköping var fyra ungdomar på plats och underhöll med folkmusik med sin grupp Dundra.

Constansia

Constansia Lindström från Skillingaryd flyttade till Jönköping 1910 och öppnade eget, men inte på Torpa, utan på öster. På Vintergatan, mitt emot där nu Erik Dahlbergsgymnasiet ligger, öppnade hon konditori. Hon flyttade sedan till huset där Lindströms idag ligger. Det stod färdigt 1917 och var ett av de största på söder vid den tiden med sina 20 enrumslägenheter och fem tvårummare. Constansia flyttade dock in 1918 och öppnade sitt konditori och drev det till 1945 och hade då också flyttat in i en av lägenheterna.

I dag har lokalerna i konditoriet byggts om gjorts generösare för gästerna då bageriet inte längre behövs. Makarna Stenkula har ju sitt bageri på Malmborgs på Östa Storgatan.

Nu vet vi att det Constansia Lindström skapade för hundra år sedan blev en riktig klassiker i branschen och den äldsta i sitt slag i Jönköping.