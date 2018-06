Här Jönköpingsbandet med världen i sikte

Face It är bandet från Bankeryd som vill erövra världen. Det hela började i en musikklass på Attarpsskolan, där Elvira Lundahl (sång och piano), Felix Hult (gitarr) och Oliver Linddahl (trummor) lärde känna varandra. Först spelade bandet ihop mest för skojs skull. Men sedan starten år 2012 har bandet utvecklats till att bli mer än bara ett hobbyprojekt. Efter ett avhopp från bandets basist, kom Oliver Lindahls bror Ludvig Linddahl (bas och bakgrundssång) in i Face It och det senaste åren har bandet inte bara haft som mål att i framtiden kunna leva på sin musik, utan de siktar på att bli Sverige och världens nästa stora popband.

– Vi spelar både live och släpper musik digitalt och vill väl göra båda delarna så mycket som möjligt. Nästa mål är att ta det ett steg längre. Vi försöker bli stora i Jönköping och sen ta det utåt därifrån, säger Elvira Lundahl.

– Vårt huvudmål är att bli väldigt stora i hela världen. Vi jobbar mot små mål på vägen, men vi jobbar mot målet hela tiden och har full tro på oss själva gällande det, fliker Felix Hult in.

“Finns ett hål i marknaden”

Medlemmarna i Face It menar att de alla var musiker innan de blev ett band. Alla kunde sina respektive instrument. Något som de tycker har gjort det ganska lätt att få det att låta bra. Musikaliskt har de olik bakgrund, Lundahl har spelat en del klassisk musik, medan Hult istället har kört mycket hårdrock, i synnerhet Guns N’ Roses. Men de har alla tyckt att det har känts naturligt att gå samman i Face It och skapa ett eget sound tillsammans. Mycket tack vare en gemensam ambitionsnivå och samma drömmar om att slå igenom stort.

– Vi är ett band som spelar pop och det är inte supermånga som gör det. Ofta är popakterna en soloakt. Så i våra låtar, om man jämför med många av soloakterna som spelar pop, är det ofta mer inslag av instrumenten. Instrument och melodier tar större plats än i en standard poplåt, berättar Oliver Linddahl.

– Sen tror jag också att det finns ett hål i marknaden där vi hade passat bra. Det var länge sen ett svensk stort popband slog. Det har funnit många bra och många väldigt bra, men det var länge sen nu, fortsätter Oliver Linddahl.

Influenser

Face It influeras mycket av bandet Coldplay och låtskrivaren Max Martin. Båda två framgångsrika akter som har erövrat världen med sin musik.

– Max Martin är en influens i tänket hur en låt skrivs, hur alla delar är uppbyggda. Sen kan vi ha den uppbyggnaden och köra samma känsla som man får när man lyssnar på Coldplay, säger Felix Hult.

– Coldplay som band är lite så vi vill bli. Det passar en bred målgrupp, samtidigt som det är originellt. Alla vet vad Coldplay är, menar Ludvig Linddahl.

– Sen är det inte jättevanligt att det är en kvinnlig sångare i ett band där det är mest killar. Om det blir det här “tonårsrockbandet” med en tjej som sjunger får man ett ganska eget sound. Lite som The Cardigans eller Gwen Stefanis gamla band, det blir något annat liksom. Så jag tror inte att vi kommer hamna i “rockbandsträsket” ändå, menar Elvira Lundahl.

Face It vill inte bli Coldplay per se. Nej, de vill vara Face It. Göra sin egen grej och ha sitt eget sound. Något som under år 2017 tog dem både till tävlingen P3 Osignat och gjorde att det utsågs till “Rookie of the Year” av den digitala streamingtjänsten och det oberoende skivbolaget Spinnup.

“Without You”

Den 11 maj släpptes Face it senaste singel “Without You”. En låt som blev till i deras replokal i Bankeryd, men spelades in i Rockatown Studios i Stockholm.

– “Without You” är en “Heartbreak-låt”. Fast det är ett twist i refrängen, man velar om det är bra att relationen håller på att ta slut eller om det är jätteskönt. Därav valde vi den här härliga basen, för att man ska kunna dansa sig ur det på något sätt. En velig relation som någonstans är på väg mot sitt slut och så go musik på det, berättar Elvira Lundahl.

– Vi tänker att man ska kunna lyssna på låten och inte tänka på texten alls och det ska fortfarande vara en jättebra låt. Sen ska man kunna tänka på texten och få en djupare innebörd. Den första gången man lyssnar på låten ska den vara bra och den tionde gången ska låten inte vara tråkig, för att man redan kan allt, utan det ska finnas nya grejer att tänka på, fortsätter Oliver Linddahl.

Nästa steg

I år är planen för Face It att fortsätta släppa låtar digitalt, spela live och arbeta mot sitt mål att slå igenom stort.

– Den 30 juni har vi ett gig bokat, Festival Wettern. Sen försöker vi boka gig. I Jönköping är det lite svårare, men nästa steg är att släppa musik och vara aktiva, få folk att följa oss och delta i vår resa. Vi vill inte göra det här själva, utan vi vill att folk ska hänga med på tåget, menar Elvira Lundahl.

Face It på Spotify: