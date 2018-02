I Gnosjö växer klyftorna mest i landet

Den genomsnittliga årsinkomsten för svenskar i åldrarna 16-64 år uppgick 2016 till 309 000 kronor. Det betyder att snittlönen för en svensk ligger runt 25 000 kronor per månad.

Allra mest tjänar de som bor i storstadsområdena. Där ligger Danderyd i topp med en medelinkomst på 418 000 kronor per år. I 125 – ungefär en tredjedel – av de svenska kommunerna ligger medianinkomsten under 300 000 kronor om året.

Inkomstklyftorna ökar i hela landet – i 271 av landets 290 kommuner, för att vara exakt. Och i särklass mest, ökar de i Gnosjö, där inkomstklyftan mellan rik och fattig ökade med hela 54 procent under 2016.

