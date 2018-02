I samarbete med partner. Hollywoodstjärnan Geoff Bell spelar arg chef i ny, rolig reklamfilm

Reklam med en relevant poäng Denna hårding är varken kriminell eller en person i underläge som i slutändan vinner. Tvärt om är han en traditionell affärsman som endast bryr sig om vinst och slutresultat. Den sortens person som anser att man aldrig kan vinna genom att själv bjuda på något. Detta är precis den sortens tänk som PlayOJO har valt att utmana genom att positionera sig som ”det schyssta casinot”. Till skillnad från andra online casinon har de valt att ha en transparent affärsmodell där de har slopat omsättningskrav och ger pengar tillbaka på varje bet. Och det är just detta som får Clint att tappa fattningen och bli galen.

Den brittiska skådespelaren Geoff Bell har gjort sig känd för att spela hårding i filmer såsom Green Street och Kingsman: The Secret Service. Särskilt den sortens figurer som balanserar mellan att vara brittiska arbetarklasshjältar och kriminella. I denna reklam får vi se när en liknande hårding tvingas inse att det gamla sättet att sköta saker helt enkelt inte längre fungerar. Såväl inre som yttre konflikt leder till oväntat resultat när han går bärsärk på kontoret.

