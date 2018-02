Jazzen tände slocknad stjärna

Magnus Carlson var tillbaka i Jönköping på lördagskvällen och möttes av en längtande och jublande publik. Man kanske inte kan få nog av Carlson. Han var ju i stan senast strax före jul med en julkonsert som fick högt betyg av undertecknad, då med Weeping Willows.

Den här kvällen var det en konsert av ett intimare slag. Jönköpings teater ger den där intima känslan både för artister och publik. Här skulle Magnus Carlson bjuda på en annorlunda kväll en akustisk sådan tillsammans med kompisen Gunnar Frisk som ackompanjatör. De båda har känt varandra i drygt 20 år.

Titeln på konserten ”En akustisk kväll med Magnus Carlson och Gunnar Frisk”, kändes lite förvånande då Gunnar spelade på ett keyboard. Det akustiska stod Magnus för då han med lite svårighet spelade på en thin whistle-flöjt. Han hade lärt sig spela på den när han en gång bestämde sig för att gå en utbildning på Skurups folkhögskola för att han kände för att göra något annat. Det blev en ettårig utbildning i Irlandskunskap med en resa till Irland som avslutning.

Magnus liv

Den här kvällen fick publiken veta mycket om Magnus Carlson, från barnaåren och till nutid. Om föräldrarna där pappan var från Eksjö och mamman från Nässjö de flyttade upp till Stockholm/Nacka, men jularna firades i Nässjö. Låtarna, där Lennons Love, inledde kvällen varvades med anekdoter om julklappen som låg under granen paket som en LP men där innehållet inte var det väntade. Mormor hade köpt en Elvisskiva i stället för en skiva av Kizz. En skiva som Magnus idag tackar mormor för, det var Moody Blue Elvis 24:e album som släpptes en månad före hans död.

Magnus berättade hur det kom sig att Weeping Willows kom att göra musiken till Colin Nutleys oscarsnominerade film ”Under solen”. Hur det kom sig att han och Weeeping Willows gick skilda vägar och Magnus kände att han inte längre hade rätta lusten. Och när en fråga oio han ville göra en jazzskiva fick honom att tända till igen. Och som senare ledde till en återförening.

Ödmjuk Hammarbyfan

Går det att få nog av Magnus Carlson? Ja, det är tveksamt. Svaret är i just nu nej. En ödmjuk Hammmarbyfantast som skrivit en låt om söderstadion av sin hammarbykänsla och som har så mycket klokt att säga om förhållandet till musiken, kärleken och livet. Och som har en röst som vem som helst skulle bli avundsjuk. Känslan den tydliga fraseringen när han sjunger på engelska gör att visste man inte, skulle man kunna tro att han är engelsman och lika artig.

Han tackar under kvällen sin entusiastiska publik för att de kommit och han gör det på ett sätt som är genomärligt och han får mer än tillräckligt tillbaka. Han trivs på Jönköpings teater och nämner det och levererar. Dock går inte låtarna på svenska fram lika bra som de på engelska. Vi njuter av ”Eternal Love” och vi får veta att The Burden är den mest spelade på Spotify och inte ”Touch me” som var en hit 2001. Vi får också veta att han var med Jill Johnson när de hittade Doug Seegers och Magnus ger oss sin version av Dough Seegers ”Going down to the River”. Konserten var dock i längsta laget.