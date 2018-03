Jönköping snuvas på populär musiktävling: ”Det är bedrövligt”

Förra årets vinnare i Jönköping: Face It

Syftet med Imagine är att ge unga musiker tillfällen att stå på scen med just den musik de vill framföra. Med Imagine skapar vi tillfällen för musikalisk utveckling, nya musikaliska erfarenheter och möten. Detta är mer än en tävling och Imagine skall verka som en plattform för ungt musikutövande och arrangörskap samt som metod för delaktighetsarbete.

– Det finns ett politiskt tydligt uppdrag för Smot och det är att jobba med att utveckla verksamheten för barn och ungdom och Stig Olov Simonsson skrev också in det i sin donation. Vi vet ju vad som hänt med anledning av musikalsatsningen som gett negativ ekonomiska effekt som fått till följd en undanträngningseffekt där man fått ta bort en del arrangemang. Men det är ju inte bra om det drabbar den unga företagsamheten med talanger och förmågor, säger Maria Hörnsten (S), som är ledamot i ANA-nämnden i regionen.

– Då hade vi 188 killar och tjejer i hela länet och totalt 44 akter med tre deltävlingar och en regionfinal, det här är en otroligt populär och nyttig tävling för tonåringar i landet. Många stora stjärnor har börjat här. Cardigans till exempel och många flera. Det här är ju också viktigt för Smot och att få in ungdomar i Kulturhuset Spira. I samtliga län lägger man 300 000 kronor i år för tävlingen och man blir förvånad över att Smot lägger en betydligt lägre summa. Det är bedrövligt. Tidigare har man också tagit bort Club Orange som vände sig till en publik mellan 18 och 30 år, säger Julia Sandvall.

Imagine är Sveriges bredaste livemusiktävling för unga artister. Alla musikstilar och ungdomar är välkomna så länge man är mellan 13 och 21 år. Det spelar ingen roll om man sjunger ensam, spelar hårdrock i band, framträder med klassisk musik, uppträder med loopmaskin eller sjunger punk med distat ägg; om du så tänkt vinna hela tävlingen eller vill prova på att stå på scen för första gången. Du är lika välkommen oavsett. Och för alla ungdomar man pratar så har de samma inställning om den här tävlingen som Oliver Sääf och som är sångare i Jönköpingsbandet Someone´s och som kom tvåa i förra årets regionfinal efter vinnarna Face It.

– De kunde inte längre få in det i sin organisation och vi har tagit på oss att genomföra det, men endast med en regionfinal, inga deltävlingar som tidigare, säger Luis Gonzales på Kultur i Gislaveds kommun.

